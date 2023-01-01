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Razer Blade 16 против Dell XPS 15 9520 (2022)

76 из 100
Razer Blade 16
VS
60 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
Razer Blade 16
Dell XPS 15 9520 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 95.1 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Dell XPS 15 9520 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 129-176% больше FPS в играх
  • На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 12314 баллов
  • Комплектуется на 39.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.84 и 2.45 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (792 и 866 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
XPS 15 9520 (2022)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.84 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм
Площадь 866 см2 792 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~89%
Боковые рамки 5.2 мм 4.2 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
XPS 15 9520 (2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 429 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (4P + 8E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +29%
2142
XPS 15 9520 (2022)
1655
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +115%
22423
XPS 15 9520 (2022)
10419
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +31%
2238
XPS 15 9520 (2022)
1714
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +123%
27404
XPS 15 9520 (2022)
12314
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 938 МГц
Boost частота GPU - 1223 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Blade 16 +235%
16.8 терафлопс
XPS 15 9520 (2022)
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 83.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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