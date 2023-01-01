Razer Blade 16 против Gigabyte G7 (2022)
76
из 100
VS
60
из 100
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Оценка основных функций Razer Blade 16 и Gigabyte G7 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 83-113% больше FPS в играх
- На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 12868 баллов
- Комплектуется на 44.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 51 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (866 и 1040 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|2.45 кг
|2.49 кг
|Размеры
|355 x 244 x 21.99 мм
|397 x 262 x 25 мм
|Площадь
|866 см2
|1040 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.7%
|~79.3%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
| -
|140°
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
| -
|59 дБ
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Контрастность
| -
|1535:1
|Цветовой охват sRGB
| -
|99.8%
|Охват Adobe RGB
| -
|71.7%
|Охват DCI-P3
|100%
|70.4%
|Время отклика
|3 мс
|6 мс
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|280 / 330 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
| -
|470 граммов
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|32
|16
|L3-кэш
|36 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
|TGP
|140 Вт
|75 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
| -
|1403 МГц
|Boost частота GPU
| -
|1635 МГц
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|6.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
| -
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
| -
|79 дБ
|Микрофонов
|2
|1
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
Порты
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
| -
Тачпад
|Размер
| -
|15.2 x 9.1 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
Всего проголосовало: < 1
Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte G7 (2022) и Razer Blade 16 – истина рождается в обсуждении!