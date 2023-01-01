Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Процессор Intel Core i9 13950HX - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 249-339% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 249-339% больше FPS в играх На 207% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 8917 баллов

На 207% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 8917 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 21.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 74 Вт*ч)

Комплектуется на 21.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 74 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.95 и 2.45 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.95 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 356 x 251 x 16.9 мм Площадь 866 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~83.1% Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 44 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 16 +43% 500 нит IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 280 / 330 Вт 100 / 135 Вт Вес зарядного устройства - 263 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 140 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 12 нм Частота GPU - 1350 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 16 +452% 16.8 терафлопс IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 77 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.