Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Процессор Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 13505H Intel Core i7 13705H Intel Core i9 13905H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 14359 баллов

На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 14359 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 75 Вт*ч)

Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 75 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.65 и 2.45 кг)

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.65 и 2.45 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (732 и 866 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.65 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 327 x 224 x 17.9 мм Площадь 866 см2 732 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~87.9% Боковые рамки 5.2 мм 3.1 мм Цвета Черный Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 170° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) 3072 x 1920 (Mini LED) Диагональ 16 дюймов 14.9 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1305:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 89.7% - Охват DCI-P3 98.5% 100% Время отклика 9 мс - Максимальная яркость Blade 16 +25% 500 нит Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 400 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 140 Вт 80 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 7.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 96 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 16 +115% 16.8 терафлопс Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) 7.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.