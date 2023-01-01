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Razer Blade 16 против Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)

77 из 100
Razer Blade 16
VS
69 из 100
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Razer Blade 16
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29906 vs 14359 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 20.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 75 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.65 и 2.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (732 и 866 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.65 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 327 x 224 x 17.9 мм
Площадь 866 см2 732 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~87.9%
Боковые рамки 5.2 мм 3.1 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 170°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.9 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 89.7% -
Охват DCI-P3 98.5% 100%
Время отклика 9 мс -
Максимальная яркость
Blade 16 +25%
500 нит
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (4P + 8E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 7.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 96 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 16 +115%
16.8 терафлопс
Slim Pro 9i Gen 8 (14.5”)
7.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 88.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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