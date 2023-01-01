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Razer Blade 16 против MSI Raider GE67

77 из 100
Razer Blade 16
VS
73 из 100
MSI Raider GE67
Razer Blade 16
MSI Raider GE67
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и MSI Raider GE67 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 20797 баллов
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (866 и 956 см2)
Причины выбрать MSI Raider GE67
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Raider GE67

Корпус

Вес 2.45 кг 2.38 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 866 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~70.2%
Боковые рамки 5.2 мм 6.3 мм
Цвета Черный Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.3 дБ 57.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 89.7%
Охват Adobe RGB 89.7% 75.2%
Охват DCI-P3 98.5% 71.7%
Время отклика 9 мс 1 мс
Максимальная яркость
Blade 16 +43%
500 нит
Raider GE67
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 959 граммов 1356 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +16%
2142
Raider GE67
1846
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +52%
22423
Raider GE67
14745
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +19%
2238
Raider GE67
1879
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +32%
27404
Raider GE67
20797
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 96 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Blade 16
16.8 терафлопс
Raider GE67 +17%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 88.2 дБ 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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