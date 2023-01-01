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Razer Blade 16 против MSI Stealth GS77

77 из 100
Razer Blade 16
VS
71 из 100
MSI Stealth GS77
Razer Blade 16
MSI Stealth GS77
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и MSI Stealth GS77 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (2.45 и 2.8 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 27404 vs 16623 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (866 и 1127 см2)
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Stealth GS77

Корпус

Вес 2.45 кг 2.8 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
Площадь 866 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~73.2%
Боковые рамки 5.2 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.3 дБ 56.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 89.7% -
Охват DCI-P3 98.5% -
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
Stealth GS77
н/д

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 959 граммов 708 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 14 (6P + 8E)
Потоков 32 20
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +21%
2142
Stealth GS77
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +82%
22423
Stealth GS77
12343
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +21%
2238
Stealth GS77
1845
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +65%
27404
Stealth GS77
16623
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 930 МГц
Boost частота GPU - 1410 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 96 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Blade 16 +17%
16.8 терафлопс
Stealth GS77
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.4
Мощность динамиков 4x2W 6x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 88.2 дБ 84.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см 13.2 x 8.2 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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