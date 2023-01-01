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Razer Blade 16 против MSI Vector GP68 (2023)

77 из 100
Razer Blade 16
VS
73 из 100
MSI Vector GP68 (2023)
Razer Blade 16
MSI Vector GP68 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и MSI Vector GP68 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (866 и 956 см2)
Причины выбрать MSI Vector GP68 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Vector GP68 (2023)

Корпус

Вес 2.45 кг 2.4 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 866 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~77.7%
Боковые рамки 5.2 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.7% -
Охват DCI-P3 98.5% 100%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
Vector GP68 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа, Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 959 граммов 990 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +10%
2142
Vector GP68 (2023)
1939
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +39%
22423
Vector GP68 (2023)
16105
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 17.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 16
16.8 терафлопс
Vector GP68 (2023) +2%
17.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 88.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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