Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.45 и 3.1 кг)

Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (2.45 и 3.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (866 и 1132 см2) Причины выбрать MSI Vector GP78 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 27404 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31967 vs 27404 баллов Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 3.1 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 380 x 298 x 28.7 мм Площадь 866 см2 1132 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~74% Боковые рамки 5.2 мм 6.9 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1305:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 89.7% - Охват DCI-P3 98.5% 100% Время отклика 9 мс 3 мс Максимальная яркость Blade 16 500 нит Vector GP78 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа, Сзади Мощность зарядки 280 / 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 959 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 150 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 17.2 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 96 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 16 16.8 терафлопс Vector GP78 (2023) +2% 17.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 4x2W 6x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 88.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.