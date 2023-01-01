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Razer Blade 16 против Blade 14 (2023)

77 из 100
Razer Blade 16
VS
74 из 100
Razer Blade 14 (2023)
Razer Blade 16
Razer Blade 14 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и Blade 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30203 vs 17792 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (95.1 и 68.1 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Razer Blade 14 (2023)
  • Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.78 и 2.45 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (703 и 866 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Blade 14 (2023)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.78 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 319.7 x 220 x 16.8 мм
Площадь 866 см2 703 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~80.8%
Боковые рамки 5.2 мм 9.1 мм
Цвета Черный Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Технология синхронизации G-Sync FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет -
Тесты экрана
Контрастность 1305:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 89.7% -
Охват DCI-P3 98.5% 100%
Время отклика 9 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
Blade 14 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 804 / 959 граммов 650 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 4.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5.2 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 780M
Техпроцесс 10 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 16 +6%
2152
Blade 14 (2023)
2033
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16 +66%
21129
Blade 14 (2023)
12694
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +19%
2179
Blade 14 (2023)
1837
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16 +70%
30203
Blade 14 (2023)
17792
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 16
16.8 терафлопс
Blade 14 (2023)
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 88.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 4.0
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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