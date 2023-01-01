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Razer Blade 17 (2022) против Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023

70 из 100
Razer Blade 17 (2022)
VS
62 из 100
Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
Razer Blade 17 (2022)
Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2022) и Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.75 и 3.25 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 57-77% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (1027 и 1236 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2022)
vs
Predator Helios 18 (PH18-71) 2023

Корпус

Вес 2.75 кг 3.25 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 408 x 303 x 24.6-26.9 мм
Площадь 1027 см2 1236 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~76%
Боковые рамки 6 мм 10.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 49.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 794 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 16 (8P + 8E)
Потоков 20 24
L3-кэш 24 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 96 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Blade 17 (2022) +103%
13.8 терафлопс
Predator Helios 18 (PH18-71) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 70 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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