Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12950HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 17 (2022) Легче – весит на 350 граммов меньше (2.75 и 3.1 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1027 и 1114 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 3.1 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 395 x 282 x 23.4-28.3 мм Площадь 1027 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~74.1% Боковые рамки 6 мм 6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 4 4 Уровень шума 49.1 дБ 48 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 360 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1100:1 Цветовой охват sRGB 100% 97% Охват Adobe RGB - 70.9% Охват DCI-P3 - 73% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Blade 17 (2022) 300 нит ROG Strix Scar 17 SE (2022) 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 280 Вт 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства 794 грамма 907 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 115-130 Вт 150 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц - Boost частота GPU 1802 МГц - FLOPS 13.8 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 120 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 80 Производительность GPU Blade 17 (2022) 13.8 терафлопс ROG Strix Scar 17 SE (2022) +42% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 4.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 70 дБ 81 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.9 x 7.8 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.