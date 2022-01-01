Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16795 vs 15277 баллов

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (82 и 76 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.65 и 2.75 кг)

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (708 и 1027 см 2 )

) Имеет на 28% более четкий дисплей – 162 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 1.65 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 1027 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.2% Боковые рамки 6 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 4 2 Уровень шума 49.1 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Blade 17 (2022) 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 280 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 794 грамма 730 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 115-130 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1504 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 2000 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 120 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Blade 17 (2022) +21% 13.8 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука - 4.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость 70 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.