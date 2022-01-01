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Razer Blade 17 (2022) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

73 из 100
Razer Blade 17 (2022)
VS
72 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Razer Blade 17 (2022)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2022) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-16% больше FPS в играх
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16795 vs 15277 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (82 и 76 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.65 и 2.75 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (708 и 1027 см2)
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 162 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2022)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2.75 кг 1.65 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм
Площадь 1027 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.2%
Боковые рамки 6 мм 5.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 49.1 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1041:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Охват Adobe RGB - 86.3%
Охват DCI-P3 - 98.5%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 17 (2022)
300 нит
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 280 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 794 грамма 730 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1504 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 2000 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 120 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64
Производительность GPU
Blade 17 (2022) +21%
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука - 4.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 70 дБ 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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