Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Батарея 82 Вт*ч - 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 17 (2022) Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15869 vs 5202 баллов

Комплектуется на 29.5 Вт*ч большей батареей (82 и 52.5 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16 Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (1.64 и 2.75 кг)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (925 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 1.64 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 361.9 x 255.5 x 20.5 мм Площадь 1027 см2 925 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.3% Боковые рамки 6 мм 8.6 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 4 - Уровень шума 49.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) 3840 x 2160 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 100:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 17 (2022) н/д ThinkPad T16 400 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 52.5 Вт*ч 86 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 280 Вт 65 / 135 Вт Вес зарядного устройства 794 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Базовая частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц Ядер 14 10 Потоков 20 12 L3-кэш 24 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Blade 17 (2022) +24% 1868 ThinkPad T16 1507 Geekbench 5 (многоядерный) Blade 17 (2022) +124% 13011 ThinkPad T16 5813 Cinebench R23 (одноядерный) Blade 17 (2022) +28% 1889 ThinkPad T16 1478 Cinebench R23 (многоядерный) Blade 17 (2022) +205% 15869 ThinkPad T16 5202

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce MX550 2GB TGP 115-130 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1504 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1320 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Blade 17 (2022) +411% 13.8 терафлопс ThinkPad T16 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука - 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos - Да Макс. громкость 70 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 67.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.