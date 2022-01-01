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Razer Blade 17 (2022) против Lenovo ThinkPad T16

74 из 100
Razer Blade 17 (2022)
VS
52 из 100
Lenovo ThinkPad T16
Razer Blade 17 (2022)
Lenovo ThinkPad T16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2022) и Lenovo ThinkPad T16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
  • На 205% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15869 vs 5202 баллов
  • Комплектуется на 29.5 Вт*ч большей батареей (82 и 52.5 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T16
  • Существенно легче – весит на 1110 граммов меньше (1.64 и 2.75 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (925 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2022)
vs
ThinkPad T16

Корпус

Вес 2.75 кг 1.64 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 361.9 x 255.5 x 20.5 мм
Площадь 1027 см2 925 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.3%
Боковые рамки 6 мм 8.6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 -
Уровень шума 49.1 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 100:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 17 (2022)
н/д
ThinkPad T16
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 280 Вт 65 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 794 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 10
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +24%
1868
ThinkPad T16
1507
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +124%
13011
ThinkPad T16
5813
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +28%
1889
ThinkPad T16
1478
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +205%
15869
ThinkPad T16
5202

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1320 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
Blade 17 (2022) +411%
13.8 терафлопс
ThinkPad T16
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука - 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 70 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 67.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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