Razer Blade 17 (2022) против LG Gram 17 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 849-1157% больше FPS в играх
- На 529% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15869 vs 2524 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать LG Gram 17 (2021)
- Существенно легче – весит на 1400 граммов меньше (1.35 и 2.75 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|1.35 кг
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|380.2 x 260.1 x 17.8 мм
|Площадь
|1027 см2
|989 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~84.8%
|Боковые рамки
|6 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|49.1 дБ
|30.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|178 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|951:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|83.9%
|Охват DCI-P3
|-
|92.9%
|Время отклика
|3 мс
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|280 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|794 грамма
|287 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|14
|2
|Потоков
|20
|4
|L3-кэш
|24 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +49%
1868
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +422%
13011
2492
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +41%
1889
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +529%
15869
2524
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|115-130 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|-
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Макс. громкость
|70 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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