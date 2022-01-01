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Razer Blade 17 (2022) против MSI GS76 Stealth

74 из 100
Razer Blade 17 (2022)
VS
66 из 100
MSI GS76 Stealth
Razer Blade 17 (2022)
MSI GS76 Stealth
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2022) и MSI GS76 Stealth от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16877 vs 12725 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI GS76 Stealth
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.45 и 2.75 кг)
  • Комплектуется на 17.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2022)
vs
GS76 Stealth

Корпус

Вес 2.75 кг 2.45 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 396.1 x 259 x 20.25 мм
Площадь 1027 см2 1026 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.4%
Боковые рамки 6 мм 6.6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 3
Уровень шума 49.1 дБ 55.7 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 744:1
Цветовой охват sRGB 100% 94.2%
Охват Adobe RGB - 66.5%
Охват DCI-P3 - 68.7%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 17 (2022)
н/д
GS76 Stealth
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 280 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 794 грамма 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +19%
1867
GS76 Stealth
1574
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +66%
13503
GS76 Stealth
8131
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +23%
1939
GS76 Stealth
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +33%
16877
GS76 Stealth
12725

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт 80-95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1567 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Blade 17 (2022) +15%
13.8 терафлопс
GS76 Stealth
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 70 дБ 89 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 6.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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