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Razer Blade 17 (2022) против MSI Vector GP66 (2022)

74 из 100
Razer Blade 17 (2022)
VS
69 из 100
MSI Vector GP66 (2022)
Razer Blade 17 (2022)
MSI Vector GP66 (2022)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2022) и MSI Vector GP66 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (82 и 65 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI Vector GP66 (2022)
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (2.38 и 2.75 кг)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (956 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2022)
vs
Vector GP66 (2022)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.38 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 358 x 267 x 23.4 мм
Площадь 1027 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~70.2%
Боковые рамки 6 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 49.1 дБ 58 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 794 грамма 992 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Blade 17 (2022)
13.8 терафлопс
Vector GP66 (2022)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука - 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 70 дБ 86.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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