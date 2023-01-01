Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Процессор - Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 18 Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 35% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 35% выше полезная площадь экрана На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 16560 баллов

На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 16560 баллов Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 19% более четкий дисплей – 168 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-55) Легче – весит на 250 граммов меньше (2.5 и 2.75 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (2.5 и 2.75 кг) Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 2.5 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 359.4 x 276.4 x 24.9-25.9 мм Площадь 1027 см2 993 см2 Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~67.6% Боковые рамки 3.7 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 62.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 (165Hz) 2560 x 1440 (240Hz) Диагональ 18 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 168 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 18 +67% 500 нит Predator Helios 300 (PH315-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 230 / 280 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 140 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Blade 18 +22% 16.8 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-55) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 81 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.