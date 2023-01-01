Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 18 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 29112 баллов

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 29112 баллов Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч) На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (944 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 2.67 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм Площадь 1027 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~78.6% Боковые рамки 3.7 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 3 2 Уровень шума 53.5 дБ 56 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 18 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 168 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1037:1 10171:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 85.3% 90.8% Охват DCI-P3 100% 99.4% Время отклика 6 мс 17 мс Максимальная яркость Blade 18 500 нит ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +120% 1100 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:48 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 230 / 280 / 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 804 / 823 граммов 1149 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 96 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Blade 18 16.8 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 (2023) 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.4 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.7 дБ 82.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм Тачпад Размер 17.0 x 9.7 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.