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Razer Blade 18 против Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022)

76 из 100
Razer Blade 18
VS
62 из 100
Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022)
Razer Blade 18
Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
AMD Ryzen 7 6800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 15489 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (82 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 168 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus TUF Gaming A15 FA507 (2022)
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.2 и 2.75 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (889 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
TUF Gaming A15 FA507 (2022)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.2 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 354 x 251 x 22.4-24.9 мм
Площадь 1027 см2 889 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~75.5%
Боковые рамки 3.7 мм 4.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 18 +67%
500 нит
TUF Gaming A15 FA507 (2022)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 200 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 8
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Blade 18 +136%
16.8 терафлопс
TUF Gaming A15 FA507 (2022)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 76 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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