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Razer Blade 18 против Dell Alienware x17 R2

76 из 100
Razer Blade 18
VS
69 из 100
Dell Alienware x17 R2
Razer Blade 18
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (2.75 и 3.02 кг)
  • Более тонкие рамки – на 33% выше полезная площадь экрана
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 16885 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1027 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (87 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.75 кг 3.02 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 1027 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~69%
Боковые рамки 3.7 мм 8.1 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 4
Уровень шума - 52.5 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 18 +67%
500 нит
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1003 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 14 (6P + 8E)
Потоков 32 20
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 18 +20%
2145
Alienware x17 R2
1788
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 18 +60%
20431
Alienware x17 R2
12740
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 18 +19%
2231
Alienware x17 R2
1878
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 18 +55%
26094
Alienware x17 R2
16885
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 96 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Blade 18 +22%
16.8 терафлопс
Alienware x17 R2
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 84.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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