Razer Blade 18 против Dell XPS 17 9730 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
98
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
84
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
62
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
60
Оценка NanoReview
78
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 18
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх
- На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29112 vs 14692 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 168 против 133 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 17 9730 (2023)
- Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (2.31 и 2.75 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (97 и 82 Вт*ч)
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (929 и 1027 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|2.31 кг
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|374.45 x 248.05 x 19.5 мм
|Площадь
|1027 см2
|929 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~91.5%
|~90.2%
|Боковые рамки
|3.7 мм
|4.1 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|53.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|18 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|168 точек на дюйм
|133 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1037:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|100%
|Охват Adobe RGB
|85.3%
|-
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|6 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 / 280 / 330 Вт
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|804 / 823 граммов
|505 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|32
|16
|L3-кэш
|36 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 18 +17%
2111
1805
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 18 +77%
21984
12455
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 18 +16%
2181
1884
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 18 +98%
29112
14692
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|7.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.4
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|85.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.3 мм
|Размер
|17.0 x 9.7 см
|14.9 x 8.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1