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Razer Blade 18 против Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

76 из 100
Razer Blade 18
VS
55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16
Razer Blade 18
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 249-339% больше FPS в играх
  • На 193% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 8917 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (82 и 74 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.95 и 2.75 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (894 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

Корпус

Вес 2.75 кг 1.95 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 356 x 251 x 16.9 мм
Площадь 1027 см2 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~83.1%
Боковые рамки 3.7 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 44 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 18 +43%
500 нит
IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 100 / 135 Вт
Вес зарядного устройства - 263 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 6
Потоков 32 12
L3-кэш 36 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 12 нм
Частота GPU - 1350 МГц
Boost частота GPU - 1485 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 18 +452%
16.8 терафлопс
IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 77 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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