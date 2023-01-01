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Razer Blade 18 против Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

78 из 100
Razer Blade 18
VS
73 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Razer Blade 18
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
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Экран 2560 x 1600
Батарея 82 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 29112 vs 24117 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (952 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.8 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
Площадь 1027 см2 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~77.9%
Боковые рамки 3.7 мм 9.4 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1037:1 1278:1
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.7%
Охват Adobe RGB 85.3% 71.2%
Охват DCI-P3 100% 69.1%
Время отклика 6 мс 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Сзади
Мощность зарядки 230 / 280 / 330 Вт 140 / 300 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 804 / 823 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Частота GPU - 1395 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 96 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Blade 18
16.8 терафлопс
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +17%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.4 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 85.7 дБ 56 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 17.0 x 9.7 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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