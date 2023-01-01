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Razer Blade 18 против MSI Titan GT77

76 из 100
Razer Blade 18
VS
71 из 100
MSI Titan GT77
Razer Blade 18
MSI Titan GT77
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и MSI Titan GT77 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.75 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 45% выше полезная площадь экрана
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 20812 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (1027 и 1310 см2)
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать MSI Titan GT77
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (99 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
Titan GT77

Корпус

Вес 2.75 кг 3.3 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 397 x 330 x 23 мм
Площадь 1027 см2 1310 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~63%
Боковые рамки 3.7 мм 7 мм
Цвета Черный Черный, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 4
Уровень шума - 61 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1321:1
Цветовой охват sRGB - 99.5%
Охват Adobe RGB - 70.3%
Охват DCI-P3 100% 73.2%
Время отклика 3 мс 4 мс
Максимальная яркость
Blade 18 +67%
500 нит
Titan GT77
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1335 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 36 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 18 +17%
2145
Titan GT77
1833
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 18 +40%
20431
Titan GT77
14577
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 18 +21%
2231
Titan GT77
1838
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 18 +25%
26094
Titan GT77
20812
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 96 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Blade 18
16.8 терафлопс
Titan GT77 +17%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Макс. громкость - 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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