Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 3840 x 2160 (120Hz) 3840 x 2160 (144Hz) Процессор - Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB 128GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 18 Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.75 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (2.75 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 45% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 45% выше полезная площадь экрана На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 20812 баллов

На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 20812 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (1027 и 1310 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (1027 и 1310 см ) Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать MSI Titan GT77 Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (99 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 3.3 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 397 x 330 x 23 мм Площадь 1027 см2 1310 см2 Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~63% Боковые рамки 3.7 мм 7 мм Цвета Черный Черный, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 3 4 Уровень шума - 61 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 3840 x 2160 (120Hz) 3840 x 2160 (144Hz) Диагональ 18 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 360 Гц Плотность пикселей 168 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1321:1 Цветовой охват sRGB - 99.5% Охват Adobe RGB - 70.3% Охват DCI-P3 100% 73.2% Время отклика 3 мс 4 мс Максимальная яркость Blade 18 +67% 500 нит Titan GT77 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 99 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 230 / 280 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства - 1335 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 140 Вт 150 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм FLOPS 16.8 терафлопс 19.6 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 5632 Блоки текстурирования (TMUs) 96 176 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Blade 18 16.8 терафлопс Titan GT77 +17% 19.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Макс. громкость - 87 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.8 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.