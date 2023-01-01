Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 18 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 13685 баллов

На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 13685 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх Комплектуется на 20.4 Вт*ч большей батареей (82 и 61.6 Вт*ч)

Комплектуется на 20.4 Вт*ч большей батареей (82 и 61.6 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Razer Blade 14 (2022) Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.78 и 2.75 кг)

Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.78 и 2.75 кг) Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (703 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.75 кг 1.78 кг Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 319.7 x 220 x 16.8 мм Площадь 1027 см2 703 см2 Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~76.8% Боковые рамки 3.7 мм 4.9 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 42.1 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 18 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 168 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 18 500 нит Blade 14 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 61.6 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 230 / 280 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства - 654 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 140 Вт 100 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1267 МГц Boost частота GPU - 1605 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Blade 18 +37% 16.8 терафлопс Blade 14 (2022) 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 78.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.