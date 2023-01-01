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Razer Blade 18 против Blade 15 (2022)

76 из 100
Razer Blade 18
VS
70 из 100
Razer Blade 15 (2022)
Razer Blade 18
Razer Blade 15 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и Blade 15 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26094 vs 16287 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 168 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 240 Гц
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (2.01 и 2.75 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (834 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
Blade 15 (2022)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.01 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 355 x 235 x 16.99 мм
Площадь 1027 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~80.4%
Боковые рамки 3.7 мм 4.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100.1%
Охват Adobe RGB - 69%
Охват DCI-P3 100% 70.9%
Время отклика 3 мс 2 мс
Максимальная яркость
Blade 18
500 нит
Blade 15 (2022)
н/д

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 790 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 14 (6P + 8E)
Потоков 32 20
L3-кэш 36 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 18 +18%
2145
Blade 15 (2022)
1820
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 18 +62%
20431
Blade 15 (2022)
12589
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 18 +20%
2231
Blade 15 (2022)
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 18 +60%
26094
Blade 15 (2022)
16287
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1267 МГц
Boost частота GPU - 1605 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 96 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Blade 18 +37%
16.8 терафлопс
Blade 15 (2022)
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 90.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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