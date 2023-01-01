Razer Blade 18 против Blade 16
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VS
76
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Обзор
Оценка основных функций Razer Blade 18 и Blade 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Razer Blade 16
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.45 и 2.75 кг)
- Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 82 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (866 и 1027 см2)
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
|Вес
|2.75 кг
|2.45 кг
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|355 x 244 x 21.99 мм
|Площадь
|1027 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~91.5%
|~85.7%
|Боковые рамки
|3.7 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Система охлаждения
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|3
|2
|Диагональ
|18 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|168 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Тесты экрана
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|230 / 280 Вт
|280 / 330 Вт
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|5.5 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
|TGP
|140 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|16.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|3072
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|96
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
|Формат звука
|2.4
|2.2
|Dolby Atmos
| -
|Да
|Микрофонов
|2
|2
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
Порты
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1 мм
Тачпад
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
Всего проголосовало: 1
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