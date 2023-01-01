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Razer Blade 18 против Blade 16

76 из 100
Razer Blade 18
VS
76 из 100
Razer Blade 16
Razer Blade 18
Razer Blade 16
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Intel Core i9 13950HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 18 и Blade 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 18
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.45 и 2.75 кг)
  • Комплектуется на 13.1 Вт*ч большей батареей (95.1 и 82 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (866 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 18
vs
Blade 16

Корпус

Вес 2.75 кг 2.45 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 355 x 244 x 21.99 мм
Площадь 1027 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~91.5% ~85.7%
Боковые рамки 3.7 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 18 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 168 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 18
500 нит
Blade 16
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 230 / 280 Вт 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 18
2145
Blade 16
2142
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 18
20431
Blade 16 +10%
22423
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 18
2231
Blade 16
2238
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 18
26094
Blade 16 +5%
27404
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 96 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Blade 18
16.8 терафлопс
Blade 16
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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