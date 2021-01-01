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Razer Blade 17 (2021) против Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

76 из 100
Razer Blade 17 (2021)
VS
72 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
Razer Blade 17 (2021)
Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2021) и Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 9315 баллов
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54-760S)
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.3 и 2.75 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (926 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2021)
vs
Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.3 кг
Ширина 395 мм 363 мм
Высота 260 мм 255 мм
Толщина 19.9 мм 22.9 мм
Площадь 1027 см2 926 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~72.5%
Боковые рамки 6 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1642 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 17 (2021)
10.8 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-54-760S) +17%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.1 мм -
Тачпад
Размер 12.9 x 8.1 см -
Windows Precision Да Да

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