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Razer Blade 17 (2021) против Acer Predator Triton 500 SE

76 из 100
Razer Blade 17 (2021)
VS
76 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Razer Blade 17 (2021)
Acer Predator Triton 500 SE
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2021) и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (2.44 и 2.75 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (937 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2021)
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.75 кг 2.44 кг
Ширина 395 мм 358.1 мм
Высота 260 мм 261.6 мм
Толщина 19.9 мм 19.9 мм
Площадь 1027 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.2%
Боковые рамки 6 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 17 (2021)
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1642 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 17 (2021)
10.8 терафлопс
Predator Triton 500 SE +17%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.1 мм -
Тачпад
Размер 12.9 x 8.1 см -
Windows Precision Да Да

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