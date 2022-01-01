Razer Blade 17 (2021) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
- На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12342 vs 7740 баллов
- Комплектуется на 20.6 Вт*ч большей батареей (70.5 и 49.9 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 1460 граммов меньше (1.29 и 2.75 кг)
- Имеет на 79% более четкий дисплей – 227 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (646 и 1027 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|1.29 кг
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|Площадь
|1027 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~79.4%
|Боковые рамки
|6 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|-
|Уровень шума
|43.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|980:1
|1069:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|73.6%
|-
|Охват DCI-P3
|71.7%
|-
|Время отклика
|3 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:23 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|801 грамм
|172 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1557
1744
Geekbench 5 (многоядерный)
7987
9991
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 17 (2021) +2%
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 17 (2021) +59%
12342
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|110-125 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1467 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1778 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|13.6 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|86.7 дБ
|79.6 дБ
|Микрофонов
|4
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.1 мм
|1 мм
|Размер
|12.9 x 8.1 см
|12.1 x 8.1 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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