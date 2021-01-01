Razer Blade 17 (2021) против Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
- Легче – весит на 250 граммов меньше (2.75 и 3 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1027 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
- Видеокарта показывает в среднем на 29-39% больше FPS в играх
- Комплектуется на 19.5 Вт*ч большей батареей (90 и 70.5 Вт*ч)
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|3 кг
|Ширина
|395 мм
|395 мм
|Высота
|260 мм
|282 мм
|Толщина
|19.9 мм
|23.4 мм
|Площадь
|1027 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~74.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Количество куллеров
|2
|3
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 17 (2021) +4%
1589
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 17 (2021) +1%
9280
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
5087
5389
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|2321 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|2581 МГц
|FLOPS
|10.8 терафлопс
|16.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12-14 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
10.8 терафлопс
16.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.1 мм
|-
|Размер
|12.9 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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