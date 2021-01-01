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Razer Blade Pro 17 (2021) против ASUS TUF Gaming F17 (2021)

72 из 100
Razer Blade Pro 17 (2021)
VS
58 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Razer Blade Pro 17 (2021)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 70.5 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Pro 17 (2021) и ASUS TUF Gaming F17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Pro 17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22.5 Вт*ч большей батареей (70.5 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F17 (2021)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.6 и 2.75 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Pro 17 (2021)
vs
TUF Gaming F17 (2021)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.6 кг
Ширина 395 мм 399 мм
Высота 260 мм 269 мм
Толщина 19.9 мм 2.48 мм
Площадь 1027 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~76.9%
Боковые рамки 6 мм 8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade Pro 17 (2021) +20%
300 нит
TUF Gaming F17 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 75 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1305 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Pro 17 (2021) +191%
12.6 терафлопс
TUF Gaming F17 (2021)
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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