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Razer Blade 17 (2021) против Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)

74 из 100
Razer Blade 17 (2021)
VS
67 из 100
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Razer Blade 17 (2021)
Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2021) и Gigabyte A7 (AMD 5000 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 21.6 Вт*ч большей батареей (70.5 и 48.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Gigabyte A7 (AMD 5000 Series)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.5 и 2.75 кг)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13249 vs 12342 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2021)
vs
A7 (AMD 5000 Series)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.5 кг
Размеры 395 x 260 x 19.9 мм 396 x 262 x 32.4 мм
Площадь 1027 см2 1038 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.5%
Боковые рамки 6 мм 6.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43.5 дБ 59 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 980:1 1121:1
Цветовой охват sRGB 100% 90.9%
Охват Adobe RGB 73.6% 63.2%
Охват DCI-P3 71.7% 61.5%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
Blade 17 (2021)
300 нит
A7 (AMD 5000 Series)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 801 грамм 692 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 110-125 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1467 МГц 900 МГц
Boost частота GPU 1778 МГц 1425 МГц
FLOPS 13.6 терафлопс 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 17 (2021) +23%
13.6 терафлопс
A7 (AMD 5000 Series)
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 86.7 дБ 85 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.1 мм -
Тачпад
Размер 12.9 x 8.1 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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