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Razer Blade Pro 17 (2021) против HP 17

73 из 100
Razer Blade Pro 17 (2021)
VS
44 из 100
HP 17
Razer Blade Pro 17 (2021)
HP 17
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Экран
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Pro 17 (2021) и HP 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Pro 17 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 770-1050% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 283% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3792 vs 989 баллов
  • Комплектуется на 29.5 Вт*ч большей батареей (70.5 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 170 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1027 и 1129 см2)
Причины выбрать HP 17
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.3 и 2.75 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Pro 17 (2021)
vs
HP 17

Корпус

Вес 2.75 кг 2.3 кг
Ширина 395 мм 414.7 мм
Высота 260 мм 272.2 мм
Толщина 19.9 мм 24.3 мм
Площадь 1027 см2 1129 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~73.1%
Боковые рамки 6 мм 15.8 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade Pro 17 (2021)
300 нит
HP 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Blade Pro 17 (2021)
1289
HP 17 +3%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +173%
6724
HP 17
2466
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +283%
3792
HP 17
989

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1305 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1100 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Pro 17 (2021) +1400%
12.6 терафлопс
HP 17
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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