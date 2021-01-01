Главная > Сравнение ноутбуков > Blade Pro 17 (2021) или ENVY 17 – что лучше выбрать?

Razer Blade Pro 17 (2021) против HP ENVY 17

72 из 100
Razer Blade Pro 17 (2021)
VS
56 из 100
HP ENVY 17
Razer Blade Pro 17 (2021)
HP ENVY 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 10875H
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Pro 17 (2021) и HP ENVY 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Pro 17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 158-216% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3569 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (70.5 и 55 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Pro 17 (2021)
vs
ENVY 17

Корпус

Вес 2.75 кг 2.73 кг
Ширина 395 мм 399 мм
Высота 260 мм 259 мм
Толщина 19.9 мм 19.3 мм
Площадь 1027 см2 1033 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.8%
Боковые рамки 6 мм 8 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade Pro 17 (2021)
300 нит
ENVY 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +51%
6304
ENVY 17
4184
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +78%
3569
ENVY 17
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 896
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2019) или Blade Pro 17 (2021)
2. XPS 17 9700 или Blade Pro 17 (2021)
3. Blade 15 Advanced Edition (2021) или Blade Pro 17 (2021)
4. Blade 15 Base Edition (2021) или Blade Pro 17 (2021)
5. XPS 17 9700 или ENVY 17
6. XPS 15 9500 или ENVY 17
7. Spectre x360 15 или ENVY 17
8. Inspiron 17 7706 или ENVY 17
9. ENVY x360 15 (Ryzen) или ENVY 17

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP ENVY 17 и Razer Blade Pro 17 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях