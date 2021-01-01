Razer Blade 17 (2021) против Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Легче – весит на 230 граммов меньше (2.75 и 2.98 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 62-84% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12342 vs 9959 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1027 и 1156 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (80 и 70.5 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|2.98 кг
|Размеры
|395 x 260 x 19.9 мм
|398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
|Площадь
|1027 см2
|1156 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~71.4%
|Боковые рамки
|6 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1030:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|23 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|170 / 230 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 17 (2021) +2%
1558
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 17 (2021) +25%
8446
Cinebench R23 (одноядерный)
1529
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 17 (2021) +24%
12342
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|110-125 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1467 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1778 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|13.6 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
Blade 17 (2021) +112%
13.6 терафлопс
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.1 мм
|1.5 мм
|Размер
|12.9 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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