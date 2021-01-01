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Razer Blade 17 (2021) против Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)

74 из 100
Razer Blade 17 (2021)
VS
70 из 100
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
Razer Blade 17 (2021)
Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 17 (2021) и Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5087 vs 3895 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (2.48 и 2.75 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (80 и 70.5 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (941 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 17 (2021)
vs
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.75 кг 2.48 кг
Ширина 395 мм 356 мм
Высота 260 мм 264.2 мм
Толщина 19.9 мм 21.7-26.8 мм
Площадь 1027 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~78.9%
Боковые рамки 6 мм 5.7 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade 17 (2021) +68%
10.8 терафлопс
Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.1 мм -
Тачпад
Размер 12.9 x 8.1 см -
Windows Precision Да Да

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