Razer Blade Pro 17 (2021) против LG Gram 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade Pro 17 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 372-507% больше FPS в играх
- На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3569 vs 2000 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать LG Gram 14 (2021)
- Существенно легче – весит на 1760 граммов меньше (0.99 и 2.75 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (674 и 1027 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|0.99 кг
|Ширина
|395 мм
|313.4 мм
|Высота
|260 мм
|215.2 мм
|Толщина
|19.9 мм
|16.8 мм
|Площадь
|1027 см2
|674 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~84.3%
|Боковые рамки
|6 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|99%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
Gram 14 (2021) +6%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +48%
6423
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
Gram 14 (2021) +2%
510
Cinebench R20 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +78%
3569
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|816-1387 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1283-1703 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|10.94 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|3840
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
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