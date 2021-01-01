Razer Blade Pro 17 (2021) против Microsoft Surface Laptop 4 15
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade Pro 17 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 355-485% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3792 vs 2189 баллов
- Комплектуется на 23.1 Вт*ч большей батареей (70.5 и 47.4 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
- Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1.54 и 2.75 кг)
- Сенсорный экран
- На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (828 и 1027 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 200 против 170 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|1.54 кг
|Ширина
|395 мм
|339.5 мм
|Высота
|260 мм
|244 мм
|Толщина
|19.9 мм
|14.7 мм
|Площадь
|1027 см2
|828 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~80.9%
|Боковые рамки
|6 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|40 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|2496 x 1664 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1558:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|97.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|62%
|Время отклика
|3 мс
|45 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|306 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.2-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Surface Laptop 4 15 +19%
1531
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +20%
6724
5597
Cinebench R20 (одноядерный)
567
Cinebench R20 (многоядерный)
Blade Pro 17 (2021) +73%
3792
2189
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|1100-1400 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|768
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|78.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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