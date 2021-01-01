Razer Blade 17 (2021) против MSI Katana GF76
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
95
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
67
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
65
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
71
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
66
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 17 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (70.5 и 53.5 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать MSI Katana GF76
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.6 и 2.75 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.75 кг
|2.6 кг
|Ширина
|395 мм
|398 мм
|Высота
|260 мм
|273 мм
|Толщина
|19.9 мм
|25.2 мм
|Площадь
|1027 см2
|1087 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~75.9%
|Боковые рамки
|6 мм
|7.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|150 / 180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1558
Katana GF76 +7%
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
8446
Katana GF76 +4%
8764
Cinebench R23 (одноядерный)
1529
Katana GF76 +3%
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
12342
Katana GF76 +5%
12921
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|110-125 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1467 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1778 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|13.6 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.1 мм
|-
|Размер
|12.9 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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