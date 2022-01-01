Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Процессор - Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021) Существенно легче – весит на 1080 граммов меньше (1.42 и 2.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (640 и 927 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4919 vs 4356 баллов

Комплектуется на 5.9 Вт*ч большей батареей (59 и 53.1 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 2.5 кг Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 363.4 x 255 x 22.9 мм Площадь 640 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~72.4% Боковые рамки 5.1 мм 9 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1210:1 - Максимальная яркость Blade Stealth 13 (2021) 400 нит Predator Helios 300 (PH315-53) н/д

Батарея Ёмкость 53.1 Вт*ч 59 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 100 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 574 грамма 600 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 100 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1035 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1605 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Blade Stealth 13 (2021) 2.458 терафлопс Predator Helios 300 (PH315-53) +400% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.3 дБ 81 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.0 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.