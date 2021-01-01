Blade Stealth 13 (2021) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.42 и 1.6 кг)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (640 и 691 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 62-84% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16.9 Вт*ч большей батареей (70 и 53.1 Вт*ч)

На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.6 кг Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 640 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~84.6% Боковые рамки 5.1 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 3024 x 1964 Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1210:1 - Максимальная яркость Blade Stealth 13 (2021) 400 нит MacBook Pro 14 (2021) +150% 1000 нит

Батарея Ёмкость 53.1 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 574 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1035 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1278 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Blade Stealth 13 (2021) 2.458 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +112% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3733 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ - Микрофонов 4 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.0 Нет USB Type-C 2x USB 3.1 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.