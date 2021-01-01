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Razer Blade Stealth 13 (2020) против Apple MacBook Pro 16 (2019)

Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Razer Blade Stealth 13 (2020)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.42 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (640 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 46.9 Вт*ч большей батареей (100 и 53.1 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Имеет на 36% более четкий дисплей – 226 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.42 кг 2.04 кг
Ширина 304.6 мм 357.9 мм
Высота 210 мм 245.9 мм
Толщина 15.3 мм 16 мм
Площадь 640 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~84.3%
Боковые рамки 5.1 мм 6.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 43 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 1331:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020)
400 нит
MacBook Pro 16 (2019) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа

Звук

Формат звука 4.0 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 4x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.0 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1250 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти - 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3733 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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