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Razer Blade Stealth 13 (2020) против ASUS ROG Flow X13 GV301

Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
ASUS ROG Flow X13 GV301
Razer Blade Stealth 13 (2020)
ASUS ROG Flow X13 GV301
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Экран 3840 x 2400
Процессор

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.3 и 1.42 кг)
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4349 vs 2530 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (62 и 53.1 Вт*ч)
  • Имеет на 104% более четкий дисплей – 338 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 1.42 кг 1.3 кг
Ширина 304.6 мм 299 мм
Высота 210 мм 222 мм
Толщина 15.3 мм 15.8 мм
Площадь 640 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~78.4%
Боковые рамки 5.1 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 338 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Цветовой охват sRGB - 116%
Охват Adobe RGB - 86%
Охват DCI-P3 - 85%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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