Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 226% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14222 vs 4356 баллов

Легче – весит на 240 граммов меньше (1.18 и 1.42 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.18 кг Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 640 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~84.5% Боковые рамки 5.1 мм 6.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ 35 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1210:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Blade Stealth 13 (2021) 400 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 53.1 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 574 грамма -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1035 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 1223 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Blade Stealth 13 (2021) 2.458 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) +104% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3733 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ - Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.0 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.