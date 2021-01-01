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Razer Blade Stealth 13 (2020) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Razer Blade Stealth 13 (2020)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
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Экран
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ) 16GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.42 и 1.6 кг)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 320 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (640 и 713 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 22.9 Вт*ч большей батареей (76 и 53.1 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.42 кг 1.6 кг
Ширина 304.6 мм 324 мм
Высота 210 мм 220 мм
Толщина 15.3 мм 19.9 мм
Площадь 640 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~75.8%
Боковые рамки 5.1 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020) +25%
400 нит
ROG Zephyrus G14 GA401
320 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1035 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1560 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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