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Razer Blade Stealth 13 (2021) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

55 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2021)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Razer Blade Stealth 13 (2021)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2021) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.42 и 1.65 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (640 и 708 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 200-273% больше FPS в играх
  • На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 4356 баллов
  • Комплектуется на 22.9 Вт*ч большей батареей (76 и 53.1 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 30% более четкий дисплей – 216 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2021)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.65 кг
Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 640 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~80.2%
Боковые рамки 5.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 - 97.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1035 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 2000 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 64 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2021)
2.458 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +364%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X DDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC285
Формат звука 4.0 4.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.3 дБ 80 дБ
Микрофонов 4 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.0 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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