Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2021) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.42 и 1.65 кг)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (640 и 708 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 200-273% больше FPS в играх

На 204% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13242 vs 4356 баллов

Комплектуется на 22.9 Вт*ч большей батареей (76 и 53.1 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 30% более четкий дисплей – 216 против 166 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.65 кг Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 640 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~80.2% Боковые рамки 5.1 мм 5.3 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (60 Hz) 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (60 Hz, OLED) 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1210:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Blade Stealth 13 (2021) 400 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 53.1 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 574 грамма 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1035 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1200 МГц 2000 МГц FLOPS 2.458 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~10 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 64 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Blade Stealth 13 (2021) 2.458 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +364% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3733 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X DDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC285 Формат звука 4.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.3 дБ 80 дБ Микрофонов 4 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.0 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.