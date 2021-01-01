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Razer Blade Stealth 13 (2020) против ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371

Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
Razer Blade Stealth 13 (2020)
ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 2000 баллов
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip S13 OLED UX371
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.2 и 1.42 кг)
  • Комплектуется на 13.9 Вт*ч большей батареей (67 и 53.1 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
ZenBook Flip S13 OLED UX371

Корпус

Вес 1.42 кг 1.2 кг
Ширина 304.6 мм 305 мм
Высота 210 мм 211 мм
Толщина 15.3 мм 13.9 мм
Площадь 640 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~75.8%
Боковые рамки 5.1 мм 5.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.0 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 10000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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