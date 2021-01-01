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Razer Blade Stealth 13 (2020) против Dell XPS 15 9510 (2021)

63 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
66 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Razer Blade Stealth 13 (2020)
Dell XPS 15 9510 (2021)
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Экран
Батарея 53.1 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti Max-Q
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.42 и 1.81 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (640 и 793 см2)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9359 vs 5793 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.81 кг
Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 344.7 x 230 x 18 мм
Площадь 640 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~89%
Боковые рамки 5.1 мм 4.3 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020)
400 нит
XPS 15 9510 (2021) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1035 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1343 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2020)
2.458 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +124%
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 Нет
USB Type-C 2x USB 3.1 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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