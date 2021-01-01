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Razer Blade Stealth 13 (2020) против HP EliteBook x360 1030 G8

62 из 100
Razer Blade Stealth 13 (2020)
VS
56 из 100
HP EliteBook x360 1030 G8
Razer Blade Stealth 13 (2020)
HP EliteBook x360 1030 G8
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade Stealth 13 (2020) и HP EliteBook x360 1030 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade Stealth 13 (2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5793 vs 4791 баллов
Причины выбрать HP EliteBook x360 1030 G8
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.21 и 1.42 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 150% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 400 нит
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (589 и 640 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade Stealth 13 (2020)
vs
EliteBook x360 1030 G8

Корпус

Вес 1.42 кг 1.21 кг
Размеры 304.6 x 210 x 15.3 мм 303.8 x 194 x 16.1 мм
Площадь 640 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.2% ~82.7%
Боковые рамки 5.1 мм 4.7 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1210:1 -
Максимальная яркость
Blade Stealth 13 (2020)
400 нит
EliteBook x360 1030 G8 +150%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 574 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-2.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1035 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.458 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Blade Stealth 13 (2020) +74%
2.458 терафлопс
EliteBook x360 1030 G8
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 3733 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.0 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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